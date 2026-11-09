En medio de la fe y la devoción por San Judas Tadeo, un video que muestra a una imagen del llamado «santo de las causas difíciles y desesperadas» aparentemente llorando volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales.

El episodio ocurrió el 12 de mayo de 2025, en la parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en San Pedro, Coahuila, México, durante la visita de una reliquia de primer grado de San Judas Tadeo, procedente de Roma y correspondiente a un fragmento óseo del brazo del santo.

En las imágenes, grabadas por testigos que se encontraban en el templo, se observa cómo la parte inferior del ojo derecho de una escultura de tamaño real comienza a humedecerse, creando la impresión de que una lágrima recorre el rostro de la figura religiosa.

El momento no pasó desapercibido entre los presentes y, posteriormente, las imágenes comenzaron a circular en plataformas digitales, donde despertaron sorpresa y numerosas reacciones.

La grabación generó un intenso debate entre los usuarios. Mientras algunos creyentes interpretaron el episodio como una posible señal divina o un milagro, otros plantearon explicaciones relacionadas con factores ambientales y físicos.

Entre las hipótesis mencionadas figuran la condensación de humedad por los cambios de temperatura, la acumulación de personas dentro del templo y posibles reacciones de los materiales o del recubrimiento de la escultura.