La escena quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.
09/11/2026 10:12
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Una pelea entre dos automovilistas en plena vía pública terminó de manera inesperada en Ciudad de México (CDMX), luego de que una mujer decidiera intervenir de una forma poco habitual: abrió la cajuela de su vehículo, sacó un palo y golpeó a uno de los hombres involucrados.
De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, dos sujetos protagonizaban una acalorada discusión que rápidamente pasó de los reclamos a los golpes, mientras el enfrentamiento se desarrollaba en plena avenida.
En medio de la tensión, una mujer que se encontraba en otro vehículo descendió acompañada de otra persona, se dirigió a la parte trasera de su automóvil y sacó un palo de la cajuela.
Sin pensarlo demasiado, se acercó a los involucrados y lanzó un contundente golpe contra uno de los hombres. La intervención sorprendió a los presentes y provocó que la pelea se detuviera casi de inmediato.
El episodio fue grabado por un testigo y posteriormente difundido en plataformas digitales, donde generó una ola de comentarios, reacciones y opiniones divididas sobre la manera en que la mujer decidió intervenir.
El video se convirtió rápidamente en contenido viral y volvió a poner sobre la mesa los riesgos de las peleas callejeras y las reacciones impulsivas en plena vía pública.
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