Un sacerdote sorprendió a todos al revelar que la novia había sido su antigua pareja sentimental.

Una boda en Filipinas se convirtió en todo un acontecimiento viral después de que el sacerdote Roniel Sulit sorprendiera a los invitados con una confesión inesperada: la mujer que estaba a punto de casarse había sido su exnovia.

El curioso episodio ocurrió en la Parroquia del Santo Niño de Lipa, en Batangas, donde el religioso ofició la ceremonia de matrimonio de María Korina y Manuel.

Todo transcurría con normalidad hasta que, durante la homilía, el sacerdote decidió contar una parte de su historia personal. Sin rodeos, reveló que años atrás había mantenido una relación sentimental con la novia.

La confesión provocó carcajadas, sorpresa y aplausos entre los asistentes. Sin embargo, el religioso dejó claro que aquella historia pertenecía al pasado: mientras él había elegido el camino del sacerdocio, ella había encontrado el amor y estaba a punto de comenzar una nueva etapa junto a Manuel.

Incluso hizo una referencia humorística a las escenas de las películas en las que alguien interrumpe una boda para impedir el matrimonio, dejando claro que no tenía ninguna intención de hacerlo.

Finalmente, el sacerdote continuó con la ceremonia, deseó felicidad a la pareja y bendijo su unión.

El momento no tardó en circular por las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron ante una historia que parecía sacada de una película romántica.