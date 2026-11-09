Antes del pitazo inicial, el estadio vivió un momento diferente y lleno de ternura. Los jugadores del Club Deportivo Jorge Wilstermann ingresaron al campo acompañados de perritos que buscan una segunda oportunidad: encontrar un hogar donde reciban amor, protección y cuidados para toda la vida.

La iniciativa permitió que los hinchas conocieran a estos pequeños protagonistas y, al mismo tiempo, llevó a las tribunas un mensaje que va mucho más allá del fútbol: adoptar es un acto de amor y tener una mascota implica una responsabilidad para toda la vida.

Desde la Dirección de Control Sanitario y Zoonosis de Cochabamba expresaron su agradecimiento al Club Deportivo Jorge Wilstermann y a sus jugadores por abrir las puertas de la cancha a esta noble causa y ayudar a que las historias de estos perritos lleguen a más familias.

¿Estás pensando en sumar un compañero de cuatro patas a tu vida? ¡Esta puede ser tu oportunidad!

Zoonosis de Cochabamba invita a la población a acercarse a sus instalaciones para recibir orientación sobre el proceso de adopción y conocer a los animalitos que esperan una familia. Porque no necesitan lujos ni grandes promesas: necesitan un hogar seguro, cariño y cuidados durante toda su vida.