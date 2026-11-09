Nadia Beller: Gobierno asegura que respetará su derecho al asilo diplomático

El Gobierno boliviano aseguró que respetará el derecho de asilo solicitado por Nadia Beller ante la Embajada de México y afirmó que no intervino en ninguna etapa de las investigaciones que se desarrollan en el país. Así lo manifestó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al referirse a la solicitud presentada por la mujer.

“Nosotros respetaríamos el derecho a asilo de esta señora, así como hemos respetado y no hemos intervenido en absoluto en ninguna de las etapas de la investigación”, sostuvo la autoridad.

Oviedo informó que conversó con el embajador de México para transmitir la posición del Ejecutivo boliviano respecto a la solicitud. En ese contacto, señaló que ambos países tienen una trayectoria de respeto a la institución del asilo y a los acuerdos internacionales.

“Bolivia tiene una larga tradición sobre el asilo, sobre esta institución del asilo y le hemos dicho que México también”, manifestó.

Retiraron la protección policial

El ministro también explicó que, después de un incidente en el que se habrían registrado disparos contra Beller, el Gobierno dispuso una amplia protección policial.

Sin embargo, indicó que posteriormente la mujer solicitó que se retirara esa seguridad y que el pedido fue atendido.