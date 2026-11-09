Día Mundial de la Adopción: estos son los requisitos y pasos para adoptar a un niño en Bolivia

En el marco del Día Mundial de la Adopción, la juez de la Niñez y Adolescencia, Shirley Becerra, explicó cuáles son los requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas interesadas en adoptar a una niña, niño o adolescente en Bolivia.

La autoridad recordó que este proceso tiene como finalidad garantizar el derecho de los menores de edad a crecer en un entorno familiar y recibir protección y afecto.

Becerra señaló que el primer paso para iniciar una adopción es comprender que este derecho pertenece principalmente al niño y no a los adultos que desean convertirse en padres.

“Lo primero que uno tiene que hacer en este sentido es concientizarse de que la adopción es un derecho que tiene el niño, niña y adolescente. Cuando somos conscientes de esa situación y queremos restituir el derecho de un niño a vivir en un entorno familiar, lo primero que hay que hacer es buscar un abogado que tenga la especialidad”, explicó.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar en Bolivia?

De acuerdo con la normativa explicada por la autoridad judicial, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un mínimo de 25 años de edad y ser al menos 18 años mayor que la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar.

Si el solicitante es hermano o hermana mayor del menor, debe tener al menos 18 años al momento de presentar la solicitud.

En parejas casadas o en unión libre, al menos uno de los solicitantes debe tener menos de 60 años, salvo las excepciones previstas por ley.

Presentar certificado de matrimonio o acreditar la unión libre, según corresponda.

Contar con un informe biopsicosocial que certifique buenas condiciones de salud física y mental, además de la situación familiar. Este documento tiene una validez de un año.

Presentar certificado domiciliario expedido por autoridad competente.

Entregar certificados de no tener antecedentes penales por delitos dolosos.

Realizar el curso de preparación para madres y padres adoptivos.

Obtener el certificado de idoneidad, que tiene una validez de un año.

Presentar un informe postadoptivo favorable para iniciar nuevos trámites de adopción.

La jueza aclaró que las personas solteras también pueden solicitar adopciones nacionales o internacionales, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

¿Cómo se inicia el proceso judicial?

Una vez reunida la documentación, los interesados deben presentar la solicitud ante un juez de la Niñez y Adolescencia, mediante un abogado. Becerra explicó que en la demanda se debe especificar la edad y el sexo del niño o niña que se desea adoptar, pero no identificarlo por su nombre.

También señaló que la Instancia Técnica Departamental de Política Social tiene un plazo no mayor a 10 días para expedir los documentos correspondientes que permitan acreditar determinados requisitos.

“Adoptar es un acto de amor porque a través del amor de la adopción se sanan los corazones, tanto de los niños que han sido abandonados como de los matrimonios que no han podido concebir. A través de la adopción llega ese niño a compenetrar, a sanar las heridas mutuamente”, expresó.

La autoridad insistió en que el propósito principal de este proceso es garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan crecer en una familia, con las condiciones necesarias para su desarrollo integral.