¿Te perdiste el primer capítulo de Bolivia Siglo XXI? ¡No te preocupes! Este sábado 14 de noviembre tendrás una nueva oportunidad para disfrutar de “La estela de la democracia”, el episodio que abre esta serie documental y revive los acontecimientos que marcaron la historia política, económica y social de nuestro país.

La retransmisión será a las 21:00 por Red Uno, para que puedas volver a recorrer una etapa fundamental de la historia boliviana y conocer los hechos que transformaron el rumbo de la nación.

El primer capítulo comienza con el golpe de Estado de Alberto Natusch Busch, ocurrido el 1 de noviembre de 1979, y avanza por los años de dictaduras militares, el retorno a la democracia en 1982 y la profunda crisis económica que atravesó Bolivia durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo.

También recuerda acontecimientos que marcaron las siguientes décadas, como la promulgación del Decreto Supremo 21060, la Marcha por la Vida, la Ley 1008, la Marcha por el Territorio y la Dignidad, la capitalización de empresas estatales y los conflictos sociales durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer.

A través de imágenes, testimonios y una revisión de los principales hechos históricos, el documental invita a comprender los cambios que vivió Bolivia y cómo estos acontecimientos influyeron en el país que conocemos hoy.

Bolivia Siglo XXI es una producción impulsada por el expresidente Carlos Mesa, junto a Mario Espinoza y Ximena Valdivia. La serie contempla 12 capítulos y da continuidad al proyecto documental Bolivia Siglo XX.

Este sábado 14 de noviembre, a las 21:00, tienes una nueva oportunidad para disfrutar del primer episodio de Bolivia Siglo XXI, por Red Uno.