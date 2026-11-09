¡Las miradas estarán puestas en la moda boliviana! El Trendy Fashion Week 2026 llega este 11 y 12 de noviembre a Santa Cruz de la Sierra con una propuesta que promete creatividad, tendencias y mucho talento sobre la pasarela.

Bajo el concepto "Bolivia crea, el mundo atiende", el evento busca proyectar la identidad del diseño nacional y conectar la creatividad boliviana con la industria, la formación académica y los escenarios internacionales.

La cita será en el Centro de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), donde reconocidos diseñadores como Liliana Castellano, Rosita Hurtado y Galo Sánchez compartirán protagonismo con estudiantes de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda de esta casa de estudios.

La propuesta también apuesta por las nuevas generaciones, demostrando que Bolivia tiene una identidad propia, creatividad y talento capaces de conquistar las grandes pasarelas.

Publicación Trendy Fashion Week.

Red Uno llevará el Trendy Fashion Week 2026 hasta tu pantalla mediante una transmisión especial a través de su página web www.reduno.com.bo, sus redes sociales y Xona Streaming.

La cobertura está prevista para este miércoles 11 de noviembre, desde las 20:00, para que el público pueda disfrutar de una noche de moda, diseño y creatividad boliviana.