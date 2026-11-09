Vicepresidente Lara invita a Rodrigo Paz a la inauguración de la nueva legislatura este miércoles

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, invitó oficialmente al presidente Rodrigo Paz a participar en la primera sesión de la Legislatura 2026-2027, programada para este miércoles 11 de noviembre, a las 10:00.

La invitación fue formalizada mediante una carta fechada el 9 de noviembre de 2026, dirigida al mandatario, para asistir a la solemne inauguración de la nueva legislatura.

El acto se desarrollará en el Hemiciclo del Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz.

En la misiva, Lara señaló que la sesión representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de las instituciones con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la coordinación entre los órganos del poder público y la atención de las necesidades de la población boliviana.

La invitación oficial

Asimismo, solicitó que el equipo de protocolo de la Presidencia coordine con las instancias correspondientes de la Vicepresidencia los detalles necesarios para la participación de Rodrigo Paz.

La convocatoria marca el inicio de las actividades de la Legislatura 2026-2027, cuya sesión inaugural contará con la invitación formal al presidente del Estado.