Pan de batalla se mantiene en Bs 0,80 en Cochabamba pese al anuncio de incremento

El precio del pan de batalla en Cochabamba se mantiene en Bs 0,80, pese al anuncio de los panificadores federados de incrementar el costo a Bs 1. En un recorrido por diferentes mercados de la ciudad evidenció que los comerciantes mantienen distintos precios según el tipo de pan, mientras la Intendencia intensifica los controles para evitar el incremento.

En el mercado Calatayud, una comerciante explicó que el pan de batalla, conocido como tortilla, continúa comercializándose a Bs 0,80, mientras que el pan especial, como el toco y la marraqueta, se vende a Bs 1.

Los comerciantes incluso colocaron carteles para informar a los compradores sobre los precios. La misma situación se observó en otros puntos de venta, aunque en el mercado Cruce Taquiña y 10 de Febrero se reportó la comercialización de marraquetas a Bs 0,80.

Intendencia anuncia controles

El intendente municipal Cochabamba, Enrique Navia, afirmó que el precio autorizado del pan de batalla continúa siendo Bs 0,80 y rechazó que se establezca un incremento a Bs 1 sin una socialización previa ni un estudio de costos.

Informó que se realizan operativos en diferentes mercados de la ciudad para verificar el cumplimiento del precio. Durante los controles se encontraron comerciantes que vendían el producto a Bs 1, por lo que se dejaron avisos y no se descartan decomisos en caso de reincidencia a partir del miércoles.

Navia señaló que también se trabaja en un estudio de costos para analizar la situación del sector panificador.

Por su parte, el representante de los panificadores de Cochabamba, José Mamani, defendió la decisión de incrementar el precio del pan de batalla a Bs 1 y aseguró que el sector no recibe ninguna subvención.

Explicó que durante la gestión 2026 enviaron varias cartas al Gobierno central para conocer la propuesta del programa de fortalecimiento, que contemplaba mantener el precio del pan en Bs 0,80 mediante la provisión de harina a Bs 250 el quintal desde Cobija.

Sin embargo, sostuvo que la iniciativa resultaba inviable debido a los costos adicionales de transporte desde esa región hasta Cochabamba.

Mamani también afirmó que no se firmó ningún convenio con el sector federado y aclaró que el acta del 26 de octubre fue suscrita con un grupo de panificadores independientes.

Asimismo, indicó que los panificadores deben adquirir sus insumos en el mercado La Cancha y que los precios de estos productos se incrementaron considerablemente, lo que modifica sus hojas de costos.