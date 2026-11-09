Oviedo: "Rodrigo Paz va a anunciar una reforma estructural al sistema judicial"

El Gobierno prepara una reforma estructural del sistema judicial boliviano que será impulsada mediante un pacto nacional con la participación de diferentes instituciones del Estado y sectores de la sociedad civil, anunció el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

La autoridad explicó que la iniciativa será presentada por el presidente Rodrigo Paz y que no estará limitada al Órgano Ejecutivo, sino que buscará involucrar a la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Órgano Electoral y las universidades.

“El presidente constitucional, Rodrigo Paz, va a lanzar un anuncio de hacer una reforma estructural al sistema judicial boliviano, a la administración de justicia”, afirmó Oviedo en entrevista con El Mañanero.

El ministro señaló que el objetivo es construir una justicia moderna, con mejores condiciones logísticas, juzgados equipados y herramientas tecnológicas que permitan avanzar hacia la digitalización de los procesos y reducir la retardación de justicia.

También indicó que la propuesta deberá ser debatida con distintos sectores antes de establecer una fecha para su presentación oficial.

“Los bolivianos tenemos que trabajar con madurez, tenemos que trabajar con profundidad para otorgar a Bolivia una justicia adecuada a los tiempos que vivimos”, sostuvo.

Investigaciones contra una presunta estructura criminal

Durante la entrevista, Oviedo también se refirió a las investigaciones relacionadas con los casos Mariaca, Maletas y Cerimedo. Afirmó que las pesquisas alcanzan a integrantes del Ministerio Público y que existen posibles vínculos con jueces y otros actores.

La autoridad sostuvo que el Gobierno trabaja para desarticular una presunta organización criminal que habría operado desde instituciones del sistema de justicia, mediante delitos de narcotráfico y extorsión.

Sin embargo, evitó revelar nombres de los jueces y fiscales investigados para no perjudicar las pesquisas.

“Las investigaciones se pueden ver perjudicadas si vamos revelando las cosas parcialmente. Podemos perjudicar a gente que por ahí es inocente”, explicó.

Balance de la lucha contra el narcotráfico

Al referirse al primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz, Oviedo informó que se realizaron 9.420 operativos y se incautaron 420 toneladas de droga. También mencionó la destrucción de 39 laboratorios, la intervención de 15 fábricas, la incautación de 83 aeronaves y la destrucción de 16 pistas clandestinas.

El ministro afirmó que estas acciones forman parte de una política destinada a recuperar la institucionalidad de la Policía Boliviana y fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.