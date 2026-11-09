La audiencia de cesación a la detención preventiva de Fernando Cerimedo, investigado por el caso de tentativa de feminicidio, fue suspendida y reprogramada para el próximo miércoles 11 de noviembre, luego de que el Ministerio Público solicitara su postergación. A esta solicitud se sumó la observación del juez por la ausencia de la víctima, Nadia Beller.

Tras la suspensión, el abogado de la víctima explicó que también se presentó un poder de representación notarial que le permite asumir su representación durante el proceso por tentativa de feminicidio y otro proceso por violencia familiar que existe contra Cerimedo.

“Se ha suspendido la audiencia en primer lugar porque el Ministerio Público ha solicitado la suspensión, luego el señor juez indicó además que no estaba presente la víctima, sin embargo, hemos adjuntado un poder de representación notarial por medio de la cual la víctima nos ha conferido poder para el desarrollo de todo este proceso juntamente con el proceso de violencia familiar que existe en contra del señor Fernando Cerimedo”, señaló Jerjes Justiniano, abogado de Nadia Beller.

El abogado también indicó que todavía desconoce qué documentación presentará Cerimedo para respaldar su solicitud de cesación a la detención preventiva. Según explicó, la defensa anunció que llevará documentos directamente a la audiencia, una posibilidad que está contemplada por la jurisprudencia.

“Él ha solicitado la cesación, no sabemos qué documentación van a presentar, ellos han dicho que van a presentar documentación en audiencia, la jurisprudencia le permite eso, así que vamos a esperar la audiencia que está señalada para el próximo miércoles para ver qué documentación presentan para tratar de defenderse en libertad”, agregó.