“Defender nuestras regiones no debería dividirnos”: Velasco destaca unidad de los gobernadores

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, difundió una publicación en la que destacó el compromiso de las autoridades departamentales de continuar trabajando de manera conjunta para conseguir mayores ingresos para sus regiones, pese a las diferencias sobre los porcentajes que debería recibir cada departamento.

El pronunciamiento surge en medio de las conversaciones sobre la coparticipación tributaria y la propuesta de redistribución de recursos entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas.

A través de sus redes sociales, Velasco aseguró que los gobernadores comparten un objetivo común: fortalecer económicamente a los departamentos y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

“Los gobernadores de Bolivia estamos unidos y trabajando de manera propositiva, responsable y constructiva, con un objetivo común: conseguir más recursos para nuestras regiones y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, manifestó.

El gobernador cruceño reconoció que entre las autoridades departamentales existen distintas posiciones respecto a los porcentajes de distribución de recursos.

Sin embargo, sostuvo que esas diferencias no deberían impedir la búsqueda de acuerdos.

“Entendemos que existen distintas posiciones respecto a los porcentajes de distribución de recursos, todas legítimas y respetables”, expresó.

Añadió que, más allá de las diferencias, existe una coincidencia entre las autoridades.

“Por encima de nuestras diferencias hay algo que nos une: todos queremos lo mejor para nuestros departamentos”, remarcó.

Velasco también informó sobre la emisión de un comunicado conjunto, mediante el cual los gobernadores reafirmaron su intención de continuar las negociaciones.

El objetivo, según explicó, es alcanzar una propuesta que responda a las necesidades económicas de los departamentos y que pueda sostenerse en el tiempo.

“Estoy convencido de que podemos alcanzar un acuerdo justo, viable y sostenible, pero, sobre todo, que responda a las necesidades y expectativas de la gente”, señaló.

En otra parte de su publicación, el gobernador cruceño señaló que las decisiones sobre los recursos económicos deben responder a las necesidades ciudadanas.

“Nosotros fuimos elegidos por la gente, nos debemos a ella y será la gente quien juzgue nuestras decisiones y nuestros resultados”, afirmó.

Velasco también expresó su agradecimiento a sus colegas por mantener abiertas las posibilidades de diálogo.

Resaltó su disposición a construir consensos y su compromiso con la defensa de los recursos que consideran necesarios para sus regiones.

“Agradezco a mis colegas gobernadores por su apertura al diálogo, su madurez institucional y, especialmente, por su firme compromiso con la defensa de los recursos que legítimamente les corresponden a nuestras regiones”, sostuvo.

El gobernador cerró su publicación con una reflexión sobre la importancia de mantener la unidad, incluso cuando existen diferencias de criterio.

“El diálogo no es señal de debilidad, sino de responsabilidad. Y defender nuestras regiones no debería dividirnos, sino unirnos”, expresó.

Publicación Juan Pablo Velasco.

Publicación Juan Pablo Velasco.