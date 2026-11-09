Policía y Fiscalía allanan el domicilio de Romer Saucedo en Sucre

Efectivos de la Policía y personal del Ministerio Público realizaron un allanamiento al domicilio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

La intervención se desarrolló en una vivienda ubicada en la calle Manuel de Zudáñez, en la ciudad de Sucre. Del operativo participan una comisión de fiscales que investiga a Saucedo. El allanamiento se ejecuta en el marco de una investigación contra el magistrado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

De acuerdo con los datos de la investigación, existe una orden de aprehensión contra el magistrado Saucedo emitida el 3 de noviembre de 2026.

Saucedo anunció a través de sus redes sociales que abandonó Bolivia junto a su familia y se declaró en el exilio el 3 de noviembre.

Ante esta situación, la Fiscalía activó los trámites para gestionar una alerta migratoria. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre los resultados de los allanamientos ni el alcance de la documentación secuestrada.