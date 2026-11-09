Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Policial

Policía y Fiscalía allanan el domicilio de Romer Saucedo en Sucre

El operativo se realizó en el marco de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Cristina Cotari

09/11/2026 13:26

Agregar Reduno en
Allanan la vivienda de Romer Saucedo en Sucre. Foto: Red Uno
Sucre, Bolivia

Escuchar esta nota

Efectivos de la Policía y personal del Ministerio Público realizaron un allanamiento al domicilio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. 

La intervención se desarrolló en una vivienda ubicada en la calle Manuel de Zudáñez, en la ciudad de Sucre. Del operativo participan una comisión de fiscales que investiga a Saucedo. El allanamiento se ejecuta en el marco de una investigación contra el magistrado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

De acuerdo con los datos de la investigación, existe una orden de aprehensión contra el magistrado Saucedo emitida el 3 de noviembre de 2026.

Saucedo anunció a través de sus redes sociales que abandonó Bolivia junto a su familia y se declaró en el exilio el 3 de noviembre.

Ante esta situación, la Fiscalía activó los trámites para gestionar una alerta migratoria. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre los resultados de los allanamientos ni el alcance de la documentación secuestrada.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados