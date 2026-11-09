Impactantes imágenes: boxeador sufre brutal hinchazón en la cabeza y abandona la pelea

Una pelea por el título británico de peso pluma terminó con momentos de preocupación en el AO Arena de Manchester. El boxeador Zak Miller tuvo que abandonar el combate frente a Gully Powar después de sufrir una lesión en la cabeza que empeoró con el paso de los asaltos.

El episodio ocurrió durante el enfrentamiento por el cinturón vacante, incluido en la cartelera previa al duelo entre Joshua Buatsi y Willy Hutchinson. Ambos púgiles protagonizaron una disputa pareja, con Powar tomando la iniciativa y Miller respondiendo con contragolpes.

Sin embargo, un choque accidental de cabezas cambió el rumbo de la pelea. Miller comenzó a presentar una hinchazón sobre el ojo izquierdo y un corte encima del derecho. Posteriormente, apareció otro hematoma en el lado derecho de su cabeza, que aumentó de tamaño.

Aunque recibió una primera revisión médica durante el noveno asalto y regresó al combate, su condición generó mayor preocupación en el siguiente episodio. En el décimo round, el árbitro solicitó nuevamente la intervención del médico, quien determinó que el boxeador no podía continuar.

La pelea no terminó por nocaut técnico, debido a que la lesión se originó en un choque involuntario. Por ello, el resultado se definió mediante las tarjetas de los jueces: Gully Powar ganó por decisión técnica unánime, con puntuaciones de 96-95, 97-95 y 96-94, y se quedó con el título británico.

Las imágenes de Miller provocaron asombro entre los comentaristas. Ade Oladipo, presentador de TalkSport, manifestó: “He visto algunos hematomas en este deporte, pero este es uno de los peores que he visto en mi vida”. El excampeón mundial Carl Frampton también expresó su preocupación: “Es lo peor que he visto en mi vida”.

Tras el combate, Kevin Maree, representante de Miller, informó que el púgil fue atendido por el equipo médico del estadio y posteriormente trasladado a un hospital para someterse a más pruebas.

“Nos complace mucho anunciar que Zak Miller se encuentra bien tras la lesión de anoche”, comunicó Maree. Además, explicó que el boxeador permaneció bajo observación y que los médicos estaban satisfechos con su evolución.

De esta manera, Powar se convirtió en el nuevo campeón británico de peso pluma, mientras Miller comenzó su recuperación después de una pelea cuyo desenlace estuvo marcado por una lesión que generó preocupación dentro y fuera del ring.