¡Impactante! Stallone reveló cómo un potente remate de Pelé le fracturó un dedo

Sylvester Stallone comprobó de primera mano la potencia de los disparos de Pelé durante el rodaje de Escape to Victory, película estrenada en 1981. Más de cuatro décadas después, el actor recordó el episodio en una entrevista en el programa The Rest Is Entertainment, donde contó cómo un remate del astro brasileño terminó provocándole una fractura en un dedo.

Stallone, quien interpretó al arquero del equipo de prisioneros de guerra, admitió que antes de participar en la producción no imaginaba las exigencias físicas del fútbol. Sin embargo, compartir el rodaje con futbolistas profesionales le permitió descubrir la fuerza que podía alcanzar un disparo.

Según relató, Pelé se acercó y le propuso demostrarle la potencia de sus remates. Le indicó dónde iba a dirigir el balón y le advirtió que debía quedarse en la portería, porque ni siquiera alcanzaría a verlo.

El actor aceptó el desafío sin darle demasiada importancia a la advertencia. “Y yo le digo: ‘Pss, haz tu mejor esfuerzo’”, recordó.

Pero el resultado fue muy distinto al que esperaba. Pelé tomó impulso y disparó con tanta fuerza que el balón atravesó una antigua red utilizada en la filmación y terminó rompiendo los cristales de las ventanas de los barracones que formaban parte del escenario.

“Rompió las ventanas. Ese era el poder de su disparo. Así de bueno era”, contó Stallone al recordar la escena. El actor también explicó que el impacto le provocó una fractura en un dedo.

Durante la entrevista, Stallone recordó además algunas particularidades de los implementos deportivos que se utilizaron para recrear el fútbol de la Segunda Guerra Mundial. Según comentó, los balones eran más pequeños y estaban fabricados con cuero marrón grueso, mientras que los zapatos tenían punteras de acero.

Escape to Victory, conocida también como Victory, está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y narra la historia de un grupo de prisioneros que recibe la oportunidad de disputar un partido de exhibición contra un equipo alemán. La producción reunió a actores y futbolistas profesionales, entre ellos Pelé, quien interpretó a uno de los jugadores del equipo de prisioneros.

El brasileño, cuyo nombre completo era Edson Arantes do Nascimento, es considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia. Falleció el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años.