Sporting Santa Cruz busca a los nuevos talentos del fútbol boliviano

El talento puede estar en cualquier barrio, colegio o cancha de Bolivia. Lo importante es encontrar la oportunidad para desarrollarlo. Sporting Santa Cruz abre sus puertas para captar nuevos talentos e incorporar futbolistas a sus divisiones menores. Las pruebas están dirigidas a niñas y niños de distintas edades, desde la Pre-Academia hasta la categoría Sub-17.

Los jugadores y jugadoras seleccionados tendrán la oportunidad de incorporarse a una estructura deportiva que apuesta por el desarrollo integral, combinando entrenamiento de calidad, infraestructura moderna, preparación física, formación en valores y oportunidades de competencia nacional e internacional.

«Vienen pruebas ahora desde el 17 de noviembre al 17 de diciembre en todas las categorías, desde la Sub-6 hasta la Sub-17, y también se amplía lo de las niñas», confirmó Mauricio Saucedo, director deportivo de Sporting Santa Cruz, durante una entrevista en el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia.

Saucedo también señaló que estará presente durante las evaluaciones para observar las condiciones de los futbolistas que participen en la convocatoria.

Sporting Santa Cruz está construyendo un modelo de formación que busca acompañar a cada deportista en su crecimiento, brindándole las herramientas necesarias para desarrollar su máximo potencial dentro y fuera de la cancha.

A través de sus programas deportivos y alianzas internacionales, el club busca acercar a sus futbolistas a experiencias de entrenamiento, intercambio y competencia en países como Brasil, abriendo puertas que tradicionalmente han sido difíciles de alcanzar para los jóvenes bolivianos.

«Sabemos que en Bolivia existe muchísimo talento, pero muchas veces faltan las oportunidades. Queremos encontrar a esos niños, niñas y jóvenes que sueñan en grande y darles un entorno donde puedan desarrollar todo su potencial. No buscamos solamente buenos futbolistas, buscamos jóvenes con pasión, disciplina y ganas de superarse. En Sporting queremos ayudarlos a construir su futuro», expresó Rodrigo Marion, presidente de Sporting Santa Cruz.

El cronograma establecido es el siguiente:

CALENDARIO DE PRUEBAS

Las evaluaciones se realizarán los martes y jueves, de 18:30 a 20:00 horas (6:30 a 8:00 p. m.), de acuerdo con el siguiente cronograma:

17 y 19 de noviembre: Fútbol femenino Sub-13, Sub-15 y Sub-17.

24 y 26 de noviembre: Sub-11 y Sub-12.

1 y 3 de diciembre: Sub-13 y Sub-14, varones.

8 y 10 de diciembre: Sub-15 y Sub-17, varones.

15 y 17 de diciembre: Pre Academia, Sub-6 a Sub-10.

Las familias interesadas podrán solicitar información sobre requisitos y condiciones de participación a través de los canales oficiales del club.

Las pruebas se desarrollarán en Villa Fraterna 2, ubicada en el séptimo anillo, al lado de Kandire. Los postulantes deberán asistir con zapatillas y ropa deportiva.

Para mayor información, los padres de familia pueden comunicarse al número 77992663.

Por otro lado, Mauricio Saucedo, quien recientemente asumió como director deportivo de Sporting Santa Cruz, explicó los objetivos del proyecto y destacó la alianza estratégica que el club concretó con Atlético Juniors, a través de la cual busca llegar a la Primera A del fútbol cruceño, pelear por una clasificación a la Copa Simón Bolívar y, posteriormente, alcanzar la División Profesional del fútbol boliviano.

"Es importante la alianza que se ha hecho para llegar al objetivo de la Primera A, que es lo que queremos, y en un futuro pelear una Simón Bolívar y si Dios lo permite, en corto plazo poder pelear una clasificación para la primera división», expresó el exfutbolista y también director deportivo de Sporting Santa Cruz.

Saucedo, también destacó el proyecto deportivo que encabeza Rodrigo Marion y la visión con Sporting Santa Cruz sobre los pasos que hay que dar para subir al fútbol profesional, enfatizando las armas con las que se cuenta y que se debe aprovechar.

«Es importante el proyecto que se ha construido y la visión que tiene Rodrigo, el presidente del club. Yo veo posible llegar a Primera División en un plazo de tres años, gracias a la alianza que se ha concretado, al complejo que tenemos, a las comodidades que se les brinda a los jugadores y al trato profesional que se maneja en Sporting. Desde la categoría Sub 16 se puede ver a chicos que entrenan y reciben un trato como profesionales, con una mentalidad diferente. El trabajo del cuerpo técnico y de la directiva es espectacular. Creo que lo podemos lograr y, con la bendición de Dios, me han traído para encontrar talentos, buenos jugadores y, sobre todo, buenas personas, porque esto es una familia. Queremos conseguir los objetivos de Sporting», expresó Mauricio Saucedo.