¿Por qué se calentó el clásico cruceño? El debate que analizó lo sucedido

Las declaraciones previas de Nahuel Roldán, los enfrentamientos entre jugadores y las seis expulsiones que dejaron a Oriente Petrolero con ocho futbolistas y a Blooming con nueve marcaron el debate sobre el clásico cruceño en El Mañanero.

En el programa participó Brayan Pardo, representante de los medios partidarios de Oriente Petrolero. Por el lado de Blooming estaba anunciada la presencia de Víctor Vaca, quien finalmente no pudo asistir y fue reemplazado por Ian Vega, presentador del espacio televisivo.

Uno de los primeros temas fue el ambiente que se generó antes del encuentro, particularmente por las declaraciones de Roldán durante un banderazo de Oriente. Pardo consideró que el clásico se calentó innecesariamente y reconoció que, aunque el equipo refinero fue superior, el partido terminó desvirtuado por los incidentes y las expulsiones.

Durante el análisis, también se cuestionó la actitud de algunos protagonistas. Sobre la reacción de los futbolistas en medio de los enfrentamientos, Pardo sostuvo que existe mucho compañerismo dentro del plantel orientista, aunque reconoció que hubo situaciones que pudieron evitarse.

Otro de los puntos discutidos fue la actuación arbitral y la cantidad de expulsados. Pardo consideró que algunas decisiones fueron injustas y señaló que también debieron sancionarse otras acciones. Entre ellas mencionó las intervenciones de Valverde y Julio Vila, por la dureza con la que jugaron.

Por su parte, Ian Vega atribuyó parte de la responsabilidad por el ambiente generado a las declaraciones previas de Roldán, aunque reconoció que el futbolista asumió una postura clara al defender los colores de Oriente. También consideró que ese intercambio de declaraciones forma parte de la rivalidad que caracteriza a los clásicos.

«Roldán es el responsable de que el clásico se haya calentado a este nivel», expresó Vega, aunque aclaró que el fútbol también tiene este tipo de episodios y que espera que se mantenga el ida y vuelta entre los protagonistas.

La discusión también pasó por el rendimiento de ambos equipos. Pardo reconoció que Oriente no tuvo su mejor presentación, pero defendió la victoria y sostuvo que su equipo fue superior futbolísticamente.

«Sí, merecido. Fue más futbolísticamente», afirmó al ser consultado sobre si Oriente había hecho méritos para quedarse con el triunfo. Además, cuestionó que se atribuyera el resultado únicamente a las expulsiones y recordó que el conjunto refinero ya tenía mayor posesión del balón cuando ambos equipos estaban con once jugadores.

Vega, en cambio, recordó que Blooming también ha conseguido resultados en partidos donde tuvo menos futbolistas en cancha y consideró que el encuentro del domingo fue extraño para realizar una evaluación exclusivamente futbolística.

El debate también abordó las declaraciones de los jugadores durante los banderazos y la difusión de videos en redes sociales. Se explicó que, en algunas ocasiones, estos encuentros entre futbolistas e hinchas se desarrollan como espacios de intimidad en los que se pide no grabar, aunque las imágenes terminan circulando públicamente.

Finalmente, los panelistas analizaron el momento de Oriente Petrolero después de la victoria y la relación entre el entrenador, el plantel y la dirigencia. Mientras destacaron la celebración del técnico junto a sus jugadores y el respaldo de la hinchada, también señalaron que persiste el malestar de algunos aficionados con la dirigencia por compromisos que, según se manifestó en el programa, todavía no se habrían cumplido.

El debate permitió exponer las distintas posiciones sobre un clásico que terminó marcado no solo por el resultado, sino también por las declaraciones previas, los incidentes y las expulsiones.

Oriente Petrolero venció 1-0 a Blooming con un gol de Nahuel Roldán a los 75 minutos del partido. Con este triunfo, el equipo refinero llegó a los 41 puntos y mantiene sus aspiraciones de conseguir un cupo a un torneo internacional. Por su parte, Blooming deberá pelear hasta las últimas fechas para alcanzar su objetivo de clasificarse a la Copa Sudamericana o la Libertadores.