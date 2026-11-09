El título de Colo Colo en el fútbol chileno trascendió fronteras y llegó hasta la FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, felicitó públicamente al arquero caboverdiano Josimar Dias, conocido como Vozinha, por la conquista del campeonato con el conjunto albo.

A través de sus redes sociales, el máximo dirigente del fútbol mundial dedicó un mensaje al guardameta y destacó su crecimiento internacional tras convertirse en una de las figuras de Cabo Verde durante el Mundial de Norteamérica 2026.

“Felicitaciones a Vozinha y a Colo Colo por convertirse en campeones de Chile”, escribió Infantino.

Además, resaltó la importancia que tuvo la Copa del Mundo de 48 selecciones para dar visibilidad a nuevos talentos. “El extraordinario ascenso de Vozinha al estrellato mundial con Cabo Verde durante la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026 demuestra precisamente por qué fue tan importante ampliar el torneo: brindó a talentos de clase mundial el escenario definitivo para brillar y captar la atención del planeta. ¡Una verdadera inspiración!”, añadió.

Vozinha fue uno de los protagonistas de la consagración de Colo Colo, que este domingo derrotó por 2-1 a Ñublense en Chillán y aseguró el título de la Liga de Primera chilena. El arquero tuvo una intervención determinante en los últimos segundos del tiempo añadido, cuando evitó el empate y permitió que su equipo conservara la ventaja.

El reconocimiento también llegó desde su país. La Federación Caboverdiana de Fútbol felicitó al guardameta por conquistar el campeonato nacional de Chile con Colo Colo.

De esta manera, el arquero continúa sumando reconocimientos después de su destacada participación mundialista, mientras celebra una nueva conquista en su carrera profesional con uno de los clubes más importantes del fútbol chileno.