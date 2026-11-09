Un camión cisterna protagonizó un grave accidente de tránsito este lunes 9 de noviembre, a la altura de Tutimayu, ruta que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

El siniestro generó preocupación entre los conductores que circulaban por el sector, debido a la intensidad de las llamas y a la densa columna de humo que se elevó desde el lugar del accidente.

Las imágenes difundidas muestran la magnitud del fuego, que envolvió al vehículo después de que este cayera fuera de la carretera.

Según los datos preliminares, el vehículo perdió su trayectoria por circunstancias que todavía deberán ser esclarecidas por las autoridades de Tránsito.

Después de salir de la vía y caer por una pendiente, se registró una explosión seguida de un incendio.

La intensidad del fuego dificultó las primeras acciones de atención de la emergencia.

Los primeros informes señalan que una persona podría haber perdido la vida como consecuencia del accidente.

Después de conocerse el accidente, equipos de emergencia llegaron hasta el sector de Tutimayu para atender la situación.

Por las características del siniestro, se recomienda a los conductores mantener distancia del área y atender las indicaciones del personal de seguridad.