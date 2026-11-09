En el juzgado de Satélite Norte, en el municipio de Warnes, se desarrolla la audiencia cautelar de tres personas acusadas de participar en el asesinato de dos ciudadanos brasileños, quienes fueron acribillados el pasado 20 de octubre en un condominio de la zona de Valle Sánchez.

Los procesados son dos ciudadanos brasileños, de 25 y 28 años, y un boliviano de 59 años. Los tres comparecen ante la autoridad judicial, que deberá definir su situación jurídica por el delito de asesinato.

De acuerdo con la información policial, los sospechosos fueron capturados en el municipio de Mairana, después de un operativo ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que permitió dar con su paradero.

Entre los datos que maneja la investigación se encuentra el presunto vínculo de los acusados con el Primer Comando de la Capital (PCC), una organización criminal brasileña. Además, uno de los extranjeros tendría una sentencia de más de diez años en Brasil.

Las víctimas fueron identificadas como Wendeles Alvez Espinoza, de 29 años, y Jefferson Pereira Penariol, de 46, ambos de nacionalidad brasileña. Los dos perdieron la vida tras ser atacados con armas de fuego a plena luz del día en el condominio ubicado en Valle Sánchez.

Por el momento se aguarda la determinación que vaya a asumir el juez cautelar respecto a la situación jurídica de los tres acusados.