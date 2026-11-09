Intervienen bar clandestino que funcionaba las 24 horas en El Alto; arrestan a 25 personas

Un bar clandestino que funcionaba las 24 horas del día y a puertas cerradas fue intervenido por la Policía y la Intendencia Municipal en pleno centro de la ciudad de El Alto. Durante el operativo, 25 personas fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales para las investigaciones correspondientes.

El establecimiento funcionaba en un inmueble que, desde el exterior, parecía una vivienda particular. Tenía una puerta metálica corrediza y cortinas, pero contaba con una clave que los clientes debían utilizar para ingresar y consumir bebidas alcohólicas.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron muebles, cajas de cerveza y bebidas artesanales que tenían fechas de vencimiento, por lo que fueron consideradas un riesgo para la salud de los consumidores.

El mobiliario, entre ellos sillones en mal estado, fue cargado en camionetas de la Intendencia Municipal y trasladado a dependencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En tanto, los propietarios del establecimiento todavía no habían sido identificados ni ubicados al momento del operativo. Las autoridades también buscaban cámaras de seguridad que podrían aportar información sobre el funcionamiento del local.

Las 25 personas arrestadas fueron trasladadas a oficinas policiales, mientras continúan las investigaciones para establecer quiénes administraban el bar clandestino y las responsabilidades por su funcionamiento.