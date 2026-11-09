Tres jóvenes mueren en local clandestino: Presentan nuevos avances en la investigación del caso

Nuevos datos surgen en la investigación por la muerte de tres jóvenes en un local clandestino de la zona de Miraflores, en La Paz. La Policía confirmó que el joven de 24 años que perdió la vida junto a dos mujeres era el administrador del establecimiento y no solamente el guardia, como se informó inicialmente.

El jefe de la División de Homicidios de la Felcc, René Tambo, informó que las autopsias médico-legales establecieron que las tres víctimas fallecieron por asfixia mecánica. Las dos mujeres presentaron broncoaspiración asociada al monóxido de carbono, mientras que el joven murió por la inhalación directa de este gas.

Entre los nuevos elementos del caso también se encuentra una posible falla en la instalación del artefacto de gas que se utilizaba para generar calor dentro del inmueble. Peritos de Bomberos realizan una evaluación técnica para determinar si existió una conexión defectuosa o algún deterioro que provocó la fuga.

Las investigaciones también buscan establecer la responsabilidad de los presuntos propietarios del local, quienes serían los padres de un joven que actualmente cumple detención preventiva en el penal de San Pedro por otro proceso.

Otro antecedente que forma parte de las pesquisas es que el establecimiento ya había sido intervenido y clausurado, pero volvió a funcionar después de que se retiraran los precintos de seguridad. El inmueble era una vivienda acondicionada con habitaciones y espacios destinados al consumo de bebidas alcohólicas y otras actividades.

Hasta el momento de las declaraciones de Tambo, no había personas aprehendidas por las tres muertes. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.