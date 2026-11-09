El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, pidió a los dirigentes del magisterio no confundir la descentralización educativa con una supuesta privatización y aseguró que la propuesta del Gobierno no cambiará el carácter público y gratuito de la educación en Bolivia.

“La educación boliviana no se privatiza, seguirá siendo pública, fiscal, única y gratuita”, afirmó la autoridad, quien calificó de falsas las versiones sobre una supuesta intención de privatizar el sistema educativo. “Decir que estamos privatizando la educación es mentir a la población”, agregó.

Las declaraciones surgen en medio de las medidas de presión asumidas por maestros de centros tecnológicos, artísticos y lingüísticos del país, que cuestionan el proceso de descentralización. Al respecto, Sanjinés criticó los bloqueos, marchas y paros, y sostuvo que la educación no puede ser rehén de ninguna dirigencia sindical.

“Qué linda forma de defender la educación de los niños, suspendiendo las clases de los niños. Por Dios, la dirigencia debería buscar ya otros métodos de protesta”, manifestó.

Sobre el financiamiento, el ministro aseguró que los recursos para cubrir los salarios de los trabajadores de los institutos técnicos están garantizados. Precisó que para esta gestión se cuenta con un presupuesto aproximado de Bs 640 millones, que será transferido a las gobernaciones.

Finalmente, Sanjinés no descartó instalar una mesa de diálogo con los maestros en conflicto durante la próxima semana para atender sus observaciones y buscar una salida a las medidas de presión.