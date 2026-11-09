Pese al paro de maestros, algunos colegios mantienen las clases con normalidad

Durante la mañana de este lunes, varios estudiantes asistieron a sus establecimientos educativos con normalidad, pese a la convocatoria de suspensión de actividades escolares a escala nacional.

En algunos colegios, las direcciones mantuvieron las clases programadas, mientras que en otros establecimientos se registró la suspensión de actividades por el paro del magisterio.

La medida de presión generó inquietud entre los padres, principalmente por la proximidad del cierre de la gestión escolar 2026.

Una madre de familia manifestó que, aunque comprende las demandas de los profesores, considera importante que los estudiantes no pierdan más clases.

“Van a pasar clases, se perjudican los chicos también, pero también hay que apoyar los pedidos”, expresó.

El magisterio urbano convocó a un paro de 48 horas para este lunes 9 y martes 10 de noviembre.

La movilización responde principalmente al rechazo del sector a la propuesta gubernamental de transferir competencias de administración de institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones departamentales.

Los dirigentes también reclaman mejores condiciones laborales, incremento salarial, mayor presupuesto educativo y atención a otras demandas pendientes.

Además de la suspensión de actividades, las federaciones del magisterio anunciaron marchas, concentraciones y la continuidad de las huelgas de hambre instaladas en diferentes regiones del país.

La proximidad de las evaluaciones finales incrementa la preocupación de los padres de familia.

Los estudiantes de sexto de secundaria se encuentran entre los sectores más sensibles a las interrupciones, debido a que deben completar sus evaluaciones y los trámites correspondientes para obtener sus títulos de bachiller.

Por ello, algunas familias esperan que las autoridades educativas y los representantes del magisterio encuentren una solución que evite mayores perjuicios.