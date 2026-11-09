Minibús vuelca tras choque en El Alto: investigan si una menor conducía la vagoneta

Siete personas resultaron heridas tras la colisión entre un minibús de transporte público y una vagoneta negra en la avenida Estructurante de la ciudad de El Alto. El impacto provocó que el vehículo de servicio público volcara de costado y sufriera daños materiales de consideración.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la vagoneta habría impactado contra la parte central del minibús. Además, familiares del conductor del transporte público señalaron que una menor de edad estaría al volante de la vagoneta al momento del accidente, una versión que todavía debe ser verificada por la Policía.

“Ha manejado ella”, afirmó una familiar del conductor del minibús, quien también cuestionó que se pretendiera responsabilizar a un hombre por la conducción del otro motorizado.

Los siete heridos fueron trasladados a centros médicos. Entre ellos se encuentran menores de edad, universitarios y adultos mayores. Familiares de los afectados expresaron su preocupación por la atención médica y solicitaron que se active el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para cubrir los gastos.

“Todavía no se ha activado el SOAT”, reclamó uno de los familiares que acudió al hospital para conocer el estado de salud de su esposa, quien viajaba en la parte posterior del minibús.

Por su parte, personal de Tránsito confirmó que se investiga el hecho como una colisión con heridos. El efectivo policial señaló que ambos vehículos fueron trasladados a un garaje particular y cuestionó que no se hubiera informado oportunamente a la Policía, considerando que había personas lesionadas.

La investigación contempla tomar declaraciones a los conductores y testigos, además de solicitar imágenes de cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el accidente y verificar si una menor de edad conducía alguno de los vehículos.