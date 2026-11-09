La Policía aprehendió a uno de los tres implicados en el violento asalto y agresión contra una joven, ocurrido la madrugada del domingo en la calle España, entre las calles Heroínas y Colombia, en la ciudad de Cochabamba.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que el sospechoso fue identificado como Edwar Mamani Quispe, de 22 años, luego del análisis de las imágenes difundidas en redes sociales y las labores investigativas.

Según la autoridad policial, el joven reconoció voluntariamente su participación en la agresión.

“Reconoció voluntariamente su participación en la agresión, manifestando haber propinado golpes a la víctima y posteriormente darse a la fuga junto a otras dos personas de sexo femenino”, señaló Ontiveros.

Las imágenes difundidas muestran cómo dos mujeres y un hombre interceptan a la joven, la sujetan del cabello y la golpean para robarle sus pertenencias. Mientras las dos mujeres la agreden, el varón le propina varios puñetazos.

La joven resultó herida y fue trasladada inicialmente a dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Posteriormente, fue llevada en ambulancia hasta un centro médico para recibir atención.

Tras conocer el hecho, la Policía inició una investigación de oficio y realizó operativos que permitieron identificar y aprehender al presunto agresor, quien fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Ontiveros pidió a la víctima formalizar la denuncia para que el proceso avance y el aprehendido no recupere su libertad.