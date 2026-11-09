Nadia Beller, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en La Paz, señaló al vicepresidente Edmand Lara por la difusión de grabaciones que han generado cuestionamientos sobre el entorno del Gobierno. Durante una entrevista concedida este lunes 9 de noviembre a radio Fides, la abogada negó ser responsable de esas filtraciones y sostuvo que el propio Cerimedo también podría estar detrás de la circulación de algunos materiales.

Beller, quien aseguró haber mantenido una relación sentimental con Cerimedo, respondió a las versiones que la señalaban como posible responsable de la difusión de grabaciones y conversaciones privadas.

Durante la entrevista con radio Fides, Beller rechazó las especulaciones que la vinculan con la filtración de los audios atribuidos a Cerimedo.

“Ya eso no tiene ninguna posibilidad de sostenerse como hipótesis, puesto que los ha filtrado el vicepresidente Lara, persona con la que yo no comulgo desde el día uno de que se los ha posesionado y mi postura está clarísima y está expresada en redes”, declaró.

Con estas palabras, la abogada atribuyó al vicepresidente la difusión de grabaciones relacionadas con el exasesor presidencial.

Según su versión, el propio Fernando Cerimedo habría realizado registros de las conversaciones utilizando su teléfono celular.

“Es claro de que los audios los ha grabado él desde su celular, yo no tengo acceso a nada de eso”, aseguró en la entrevista radial.

La abogada sostuvo que no dispone de los archivos originales, por lo que rechazó que se le atribuya la difusión de esas grabaciones.

En otro momento de sus declaraciones, Beller planteó una segunda hipótesis sobre la difusión de las grabaciones.

Consideró posible que el propio exasesor presidencial esté facilitando la circulación de algunos audios como una forma de presionar a las autoridades y conseguir su liberación.

“Incluso pienso, como muchas personas han sugerido, de que es él mismo filtrando los audios para presionar al Gobierno para que lo liberen”, manifestó.

Según Beller, el contenido atribuido a esas conversaciones podría generar dificultades para determinadas personas vinculadas al poder político.

Fernando Cerimedo se encuentra bajo detención preventiva mientras enfrenta investigaciones relacionadas con el presunto intento de feminicidio denunciado por Nadia Beller y una causa por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

Beller ha señalado a su expareja como presunto responsable del ataque del que fue víctima.