Cochabamba: entregan tanques, forraje y cisternas a municipios afectados por la sequía

La Gobernación de Cochabamba entregó este lunes ayuda por un valor de Bs 1,3 millones para atender a 9.158 familias afectadas por la sequía en el departamento. La asistencia contempla tanques de almacenamiento de agua, politubos, forraje, sales minerales, fertilizantes y el alquiler de cisternas para el traslado de agua.

La entrega se realiza en el marco de la Ley Departamental N.° 1255 de Emergencia Departamental, activada para atender a 141 comunidades de 18 municipios afectados, informó el gobernador Leonardo Loza.

El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación, René Camacho, explicó que se está procediendo con la distribución de los insumos, especialmente en los municipios del Cono Sur, donde la sequía provocó la muerte de miles de cabezas de ganado.

De acuerdo con los datos de la Gobernación, la asistencia comprende:

143 tanques de almacenamiento de agua de 2.500 litros.

100 rollos de politubos.

Alquiler de 18 cisternas para abastecer a 85 comunidades del Cono Sur.

189 rollos de forraje.

800 bolsas de sales minerales.

252 bolsas de fertilizante NPK.

Camacho indicó que las cisternas también prestarán servicios para trasladar agua a los municipios que requieran este apoyo.

El forraje entregado a los afectados. Foto: GAD de Cochabamba

Asimismo, explicó que la adquisición de estos insumos fue posible luego de la promulgación de la Ley de Emergencia Departamental, que permitió gestionar los recursos para atender a las poblaciones afectadas.

Municipios beneficiarios

Entre los municipios contemplados en la entrega de ayuda se encuentran: Totora, Aiquile, Pojo, Omereque, Mizque, Pasorapa, Sacabamba, Tolata, Vila Vila, Tacopaya, Alalay, San Benito, Toco, Villa Rivero, Capinota, Vacas, Sicaya y Punata

El responsable de Gestión de Riesgos señaló que la afectación por la sequía es variable y que la Gobernación continuará recibiendo información sobre las necesidades de los municipios mientras avance la distribución de la ayuda.