La solicitud de asilo político de Nadia Beller en México generó una nueva reacción de la defensa de Fernando Cerimedo. Ernesto Giraldes, abogado del consultor argentino, cuestionó la decisión de Beller y sostuvo que su intención sería evitar responder ante la justicia por las investigaciones que enfrenta.

En declaraciones, Giraldes afirmó que la solicitud presentada ante la Embajada de México responde a que Beller habría perdido el respaldo de personas que, según su versión, la protegían durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.

“El pedido de asilo político que pide la señora Nadia Beller en la embajada de México es porque obviamente se ha visto ya acorralada, ya no están sus protectores como era este el señor Roger Mariaca, también dentro de ese mismo clan o esa organización estaba el señor Romer Saucedo, en la cual protegían, ya protegían a esta señora de todas las actuaciones que se han venido sucediendo”, manifestó Giraldes.

El abogado también cuestionó que Beller busque permanecer fuera del país en lugar de presentarse ante las autoridades para responder por los hechos investigados. En ese sentido, consideró que su solicitud de asilo sería una manera de evitar las consecuencias de sus acciones.

“Por eso ella trata, quiere elegantemente escapar del país y no asumir las consecuencias de sus actos, de todas las mentiras que ella vino diciendo desde el primer momento, desde cuando sucedió el 17 de agosto en el hotel, ese atentado”, agregó.

Giraldes insistió en que las declaraciones de Beller deben ser contrastadas con los elementos que, según afirmó, comenzaron a surgir en el marco de las investigaciones. A su juicio, las denuncias y actuaciones conocidas hasta el momento estarían poniendo en duda la versión que ella sostuvo desde el inicio.

“Ya van ahí saliendo las denuncias y comprueba, no solamente mentira, como ella venía diciendo, porque todos han sido mentiras, mentiras, mentiras. Siempre yo lo sostuve, de que solamente se basaban en la narrativa que decía Nadia Beller, le creían todo”, expresó.

Las declaraciones del abogado de Cerimedo se producen después de que Nadia Beller solicitara asilo político en México, una decisión que vuelve a colocar el caso en el centro de la atención pública y abre un nuevo capítulo en la controversia entre ambas partes.