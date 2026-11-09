¿Qué subió y qué bajó? Así están los precios de frutas, verduras y carnes en Santa Cruz

Un recorrido por diferentes mercados de la ciudad permitió conocer cuánto están pagando actualmente los consumidores por frutas, verduras, granos, carnes y otros productos de la canasta familiar. Los comerciantes reportaron aumentos importantes en el tomate, la cebolla, la yuca y el plátano, mientras que algunos productos, como la uva y el huevo, registraron una disminución en sus precios.

En los puestos de venta, comerciantes explicaron que varios alimentos han aumentado de precio en comparación con semanas anteriores.

Uno de los productos que registró un incremento es el tomate, que actualmente se comercializa a Bs 10 el kilo, cuando anteriormente podía encontrarse entre Bs 7 y Bs 8.

La cebolla también presenta una subida. Según las comerciantes consultadas, la arroba pasó de costar entre Bs 60 y Bs 70 a venderse en Bs 90.

Para quienes compran en menores cantidades, las tres libras de cebolla se ofrecen a Bs 12.

En el caso de la papa, las tres libras tienen precios de entre Bs 10 y Bs 12, dependiendo de la calidad y el tamaño del producto.

Otro incremento significativo se observa en el plátano.

Las vendedoras señalaron que anteriormente la docena se conseguía a Bs 10, pero ahora alcanza los Bs 25.

Esta variación representa un aumento del 150% respecto al precio anterior mencionado por las comerciantes.

“Como subió todo, ya casi no llevan también”, comentó una de las vendedoras, al señalar que el encarecimiento está afectando las ventas.

La yuca también registró una subida. La arroba, que antes se comercializaba entre Bs 70 y Bs 80, actualmente cuesta Bs 100.

Mientras tanto, las tres libras se venden a Bs 13, frente a los Bs 10 y Bs 12 que se cobraban anteriormente.

Los granos tampoco quedaron al margen de las variaciones.

En el recorrido se constató que una de las presentaciones de frijol pasó de Bs 10 a Bs 12.

El garbanzo pequeño, por su parte, aumentó de Bs 17 a Bs 20, según los precios proporcionados por una comerciante.

No todos los alimentos presentan incrementos. La uva registró una reducción importante: anteriormente se encontraba entre Bs 40 y Bs 50 el kilo, mientras que ahora existen variedades que se comercializan entre Bs 25 y Bs 35.

La manzana, en cambio, mantiene precios similares a los de semanas anteriores.

En algunos puestos se ofrecen cuatro unidades por Bs 10, mientras que otras variedades se comercializan a tres unidades por el mismo monto.

La carne de cerdo también registra aumentos

Durante el recorrido, las comerciantes del sector cárnico reportaron nuevas variaciones en los precios de los cortes de cerdo.

La costilla se ofrece a Bs 44, la pierna a Bs 33 y el brazo a Bs 31.

Por otro lado, la chuleta mantiene un precio de Bs 43.

Las vendedoras explicaron que anteriormente la pierna costaba Bs 29 y el brazo Bs 27, por lo que ambos cortes registraron incrementos.

“Los precios pues están subiendo”, manifestó una comerciante.