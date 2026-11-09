Defensa coordina con municipios cruceños acciones ante sequías e inundaciones

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo este lunes un encuentro con autoridades municipales de Santa Cruz para coordinar acciones preventivas ante la sequía, las inundaciones y otros fenómenos adversos. La autoridad aseguró que las emergencias deben atenderse sin distinciones políticas, mientras representantes de los municipios cruceños advirtieron sobre los problemas que enfrentan las zonas productivas cercanas a las principales cuencas del departamento.

La reunión se desarrolló en el marco de la declaratoria de emergencia nacional establecida mediante el Decreto Supremo 5759, promulgado el 31 de octubre ante la sequía y los riesgos asociados al fenómeno El Niño durante el periodo 2026-2027.

En el encuentro participaron autoridades del Gobierno central, representantes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y alcaldes de diferentes regiones del departamento.

El ministro Ernesto Justiniano explicó que la declaratoria busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta de las autoridades frente a posibles desastres naturales.

“Esto es algo que se dictó como emergencia nacional para anticiparnos a daños mayores”, manifestó.

La autoridad señaló que el objetivo es preparar a los municipios para enfrentar situaciones que puedan poner en riesgo a sus habitantes, sus viviendas y sus medios de subsistencia.

“Los municipios deben identificar sus riesgos y presentar prioridades preventivas”, remarcó.

Justiniano también destacó que las acciones deben responder a las necesidades reales de la población, independientemente de las diferencias políticas entre autoridades.

Durante su intervención, el titular de Defensa subrayó que la asistencia ante una situación de peligro no debe estar condicionada por criterios políticos ni por trámites previos que retrasen una intervención urgente.

“Las emergencias, eso hay que dejarlo bien claro, se atienden sin esperar fichas ni inscripciones y sin colores políticos”, afirmó.

Justiniano explicó que una de las tareas centrales consiste en identificar las zonas de mayor riesgo y establecer mecanismos de coordinación directa entre las autoridades locales y el Gobierno nacional.

En ese sentido, propuso designar enlaces técnicos para facilitar el intercambio de información y agilizar la atención de las necesidades.

También pidió tramitar oportunamente las solicitudes relacionadas con la sequía, acompañándolas de la documentación que corresponda según los procedimientos de Defensa Civil.

Por su parte, el presidente de Amdecruz, Neptaly Mendoza, expresó su preocupación por los efectos de las crecidas de los ríos sobre diferentes zonas productivas.

El representante municipal señaló que una de las prioridades identificadas es la ejecución de trabajos de protección y defensivos en las principales cuencas.

“Tenemos problemas en las cuencas del río Piraí, el río Grande y el río Chané”, sostuvo.

Mendoza explicó que los desbordes e inundaciones representan una amenaza para extensas superficies agrícolas.

El encuentro también permitió avanzar en la identificación de necesidades municipales y en la organización de mecanismos para responder ante posibles emergencias.

El Gobierno anunció el lanzamiento de la campaña “Bolivia se prepara”, orientada a fortalecer la organización y capacitación frente a sequías, incendios forestales e inundaciones.