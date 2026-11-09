Tras su retorno de España y un día después de cumplir su primer año en el poder, el presidente Rodrigo Paz se reunió este lunes con parte de su gabinete ministerial con el objetivo de evaluar los avances logrados, ordenar las prioridades para las próximas semanas y articular las labores de cada cartera de Estado. El mandatario destacó en sus redes sociales el compromiso de su administración con Bolivia y el cumplimiento de las tareas requeridas por el país.

La reunión del Ejecutivo se produce en un escenario político complejo marcado por diversos frentes abiertos para el Gobierno. En la parte institucional, la cita ministerial coincide con el contexto posterior al primer aniversario del mandato presidencial, el cual se cumplió el pasado domingo en medio de observaciones por parte de la oposición. Pese a que Paz fue convocado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para ofrecer su informe oral este miércoles 11 de noviembre, el presidente anunció que ya remitió su informe escrito el viernes 6 de noviembre en cumplimiento estricto del mandato constitucional.

Como parte de la estrategia de rendición de cuentas del Ejecutivo, el mandatario dispuso que los distintos ministerios ofrezcan informes públicos diarios a partir de este lunes para detallar los logros alcanzados durante el primer año de gestión. Esta serie de presentaciones arrancó en horas de la mañana con el reporte emitido por el Ministerio de Gobierno.

Publicación de Rodrigo Paz Pereira sobre la reunión con parte de su gabinete y las prioridades de las próximas semanas.

A estos temas se suma la articulación de acciones para establecer una agenda de trabajo ante la sequía y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, en un marco reforzado por la previa declaratoria de emergencia nacional. Ante este panorama, Paz concluyó manifestando que este primer ciclo sirvió para poner a Bolivia de pie y abrir camino hacia el futuro del país.