Justicia libera a banda de atracadores en Cochabamba y la Policía los recaptura por evasión

Los integrantes de la peligrosa banda de atracadores que fue desarticulada tras una persecución y balacera en la zona de Korihuma, en el municipio de Sacaba, fueron liberados por determinación de un juez, decisión que fue duramente cuestionada por las autoridades policiales.

Entre los beneficiados con la medida se encuentra un exefectivo policial parte del grupo criminal, quien además arrastraba cuentas pendientes con la justicia al haber burlado un régimen de detención domiciliaria por el delito de violación, operando sin el resguardo de un custodio.

Indignación policial y recaptura

Ante el cuestionado fallo judicial que otorgó medidas irrestrictas a los antisociales, la institución del orden actuó de oficio. El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, lamentó públicamente el actuar de la judicatura y confirmó la recaptura inmediata de los sospechosos bajo el nuevo delito de evasión.

"Lamentablemente a dos de las personas les han dado medidas irrestrictas. Inmediatamente la policía ha actuado y se ha sentado la denuncia por evasión. Como Policía Boliviana nosotros estamos pidiendo que esta medida sea revocada y el sujeto sea conducido nuevamente a un penal", declaró la autoridad policial en conferencia.

Ontiveros enfatizó además las irregularidades detectadas en torno al cabecilla del grupo: "No se encontraba con su custodio, como relatamos en la conferencia de prensa de ese día, pero después de haber sido beneficiado con libertad irrestricta, inmediatamente la policía procedió con su aprehensión".

Tras la nueva aprehensión ejecutada por los efectivos del orden, los acusados fueron nuevamente puestos a disposición del Ministerio Público. Para hoy se fijó la nueva audiencia de medidas cautelares, donde la Policía Boliviana y la fiscalía aguardan que los antecedentes del caso —que incluyen posesión de armas de fuego, uniformes policiales y vehículos indocumentados— sean valorados de manera objetiva para revocar la liberación y lograr la detención preventiva de los implicados en un centro penitenciario.