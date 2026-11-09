Magisterio instala tercer piquete de huelga de hambre en La Paz

El Magisterio Urbano de La Paz instaló este lunes 9 de noviembre un tercer piquete de huelga de hambre, con la incorporación de tres maestras que se sumaron a las medidas de presión contra la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.

La nueva medida se desarrolla en la casona de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, donde los docentes mantienen sus protestas en rechazo a la propuesta gubernamental de transferir la administración de estos institutos a las gobernaciones.

Dos maestros fueron dados de baja de la huelga

Durante las últimas horas, dos maestros que participaban en los piquetes de huelga de hambre fueron dados de baja de la medida de presión.

Ante esta situación, el sector decidió reforzar la protesta con la incorporación de tres nuevas huelguistas, quienes conforman el tercer piquete instalado en los últimos días.

Los dirigentes mantienen su exigencia de que el Ministerio de Educación desista de la propuesta de descentralización y respete los acuerdos establecidos con el sector.

Realizan vigilia en apoyo a los huelguistas

Paralelamente, los maestros realizaron una vigilia en exteriores de las instalaciones de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, como muestra de respaldo a quienes cumplen la huelga de hambre.

La instalación del nuevo piquete forma parte de la intensificación de las protestas que el sector desarrolla desde la semana pasada.

Comienza paro nacional de 48 horas

Las nuevas medidas coinciden con el inicio del paro nacional de 48 horas convocado para este lunes 9 y martes 10 de noviembre, que podría afectar las actividades escolares en las unidades educativas cuyos docentes acaten la disposición.