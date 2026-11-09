50/50: Inicia reunión de emergencia de alcaldes de ciudades capitales

La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) inició este lunes 9 de noviembre una reunión de emergencia en la ciudad de La Paz, con la participación de autoridades municipales de las nueve ciudades capitales del país y El Alto, para abordar la Agenda 50/50, la coparticipación tributaria y la defensa de la autonomía financiera municipal.

El encuentro, convocado para las 16:00 en instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, busca establecer una posición conjunta frente a las propuestas del Gobierno nacional sobre la redistribución de los recursos económicos.

Alcaldes buscan mayor participación en la Agenda 50/50

Uno de los principales puntos de discusión es la implementación de la Agenda 50/50, que plantea una nueva distribución de recursos y competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, cuestionó anteriormente que las negociaciones sobre esta propuesta se hayan concentrado principalmente entre el Gobierno nacional y las gobernaciones, sin incorporar suficientemente a los municipios.

En ese sentido, las autoridades municipales buscan consensuar una propuesta que permita fortalecer sus ingresos y garantizar recursos para la ejecución de obras, servicios básicos y otras competencias locales.

Analizan la coparticipación tributaria

Otro de los temas centrales es la propuesta gubernamental de asignación del 1% de coparticipación tributaria adicional a las gobernaciones, medida cuyo alcance y efectos serán analizados por las autoridades municipales.

El director ejecutivo de la AMB, André Humérez, señaló anteriormente que los municipios necesitan conocer los recursos adicionales que recibirían y el impacto económico de las medidas propuestas.

“No es solamente ofrecer por ofrecer, sino analizar técnicamente cada uno de los elementos y la implicación que significa para las alcaldías”, sostuvo.