El dólar paralelo cierra este lunes al alza y supera la barrera de los Bs 12 para la venta

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este lunes 9 de noviembre mostrando variaciones en su comportamiento a lo largo del día.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,96 para la compra y Bs 12,01 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia se ubicó en Bs 11,96 para la compra y Bs 12,01 para la venta el 9 de noviembre de 2026.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal registró ajustes en sus valores a lo largo del día:

06:00 a.m.: La jornada arrancó con una cotización de Bs 12,02 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

Mediodía: El mercado reajustó la brecha entre compra y venta, estabilizándose en Bs 11,96 para la compra y Bs 12,01 para la venta .

Cierre de jornada: La cotización se mantuvo sin cambios respecto al reporte del mediodía, finalizando en Bs 11,96 (compra) y Bs 12,01 (venta).

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,81, ubicándose por debajo de los precios que se manejan en el mercado paralelo informal.