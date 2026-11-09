Canciller aclara que salvoconducto para Nadia Beller sigue en análisis

El canciller del Estado, Héctor Huanca, aseguró este lunes 9 de noviembre que el Gobierno boliviano todavía analiza la solicitud de salvoconducto presentada por la Embajada de México para la abogada Nadia Beller, quien recibió asilo diplomático de ese país.

La autoridad explicó que el pedido fue recibido oficialmente, pero que su aprobación requiere una evaluación conjunta de distintas instituciones del Estado.

“Hemos recibido la solicitud presentada por la Embajada de México. Lo estamos analizando porque no solamente corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores su determinación”, manifestó Huanca ante los medios de comunicación.

Canciller responde a declaraciones del ministro de Gobierno

Las declaraciones del canciller se producen después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara que Bolivia otorgaría el salvoconducto solicitado para permitir la salida de Beller del territorio nacional.

Sin embargo, al ser consultado sobre esta afirmación, Huanca reiteró que todavía no existe una determinación definitiva.

“No, está en análisis. Y una parte del análisis también corresponde al Ministerio de Gobierno”, respondió.

Solicitud será evaluada bajo convenios internacionales

El titular de Relaciones Exteriores explicó que el trámite debe considerar los acuerdos internacionales aplicables y la participación de las instituciones estatales competentes.

“Hay una convención que tiene que aplicarse y estamos en proceso de evaluación y análisis”, señaló.

Asimismo, indicó que, una vez concluida la revisión correspondiente, el Gobierno emitirá una respuesta oficial.

México otorgó asilo diplomático a Beller

La Cancillería informó previamente que el 4 de noviembre recibió una comunicación oficial de la Embajada de México notificando la concesión de asilo diplomático a Nadia Shirley Beller Delgadillo y solicitando el salvoconducto para su salida de Bolivia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también aclaró que durante una reunión bilateral entre los cancilleres de Bolivia y México, celebrada en Madrid, no se asumió ningún compromiso para conceder dicho documento.

Beller permanece bajo protección diplomática mexicana después de denunciar presuntos hechos de persecución y hostigamiento. La abogada también está vinculada a las investigaciones relacionadas con el atentado armado que sufrió en agosto.