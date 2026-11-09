Maestros marchan en Santa Cruz y alistan ampliado para definir paro de 72 horas

El magisterio urbano paralizó sus actividades y marchó este lunes por las calles del centro de Santa Cruz, donde ratificó su postura antes de convocar a un ampliado nacional para definir un paro de 72 horas.

La movilización rechazó la propuesta de descentralización educativa promovida por el Gobierno y exigió atención inmediata a sus demandas presupuestarias y salariales.

Durante la jornada se realizó una asamblea tras la marcha para analizar el alcance de la medida de presión programada por 48 horas en todo el país. Asimismo, la dirigencia advirtió que el próximo encuentro nacional determinará las acciones a seguir durante la siguiente semana si no existen respuestas oficiales.

Exigencias del sector y medidas extremas

Entre las peticiones principales destacan el incremento salarial acorde a la canasta familiar, la jubilación al 100% y la asignación de más ítems para el sistema educativo.

En paralelo a las marchas, diez educadores cumplen su séptimo día de huelga de hambre en la Casa Social del Maestro para presionar al Ejecutivo.