México espera que asilo a Beller no afecte relaciones con Bolivia

El embajador de México en Bolivia, Eduardo Sosa Cuevas, expresó este lunes 9 de noviembre su expectativa de que la decisión de su país de conceder asilo diplomático a Nadia Beller no afecte las relaciones bilaterales con Bolivia.

La autoridad diplomática brindó declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la Cancillería boliviana, donde evitó proporcionar mayores detalles sobre el procedimiento de asilo y el salvoconducto solicitado para que Beller pueda abandonar el territorio nacional.

“La relación con Bolivia siempre ha sido de respeto, de amistad, de diálogo”, manifestó Sosa.

México defiende la naturaleza del asilo diplomático

El embajador explicó que la concesión de asilo responde a disposiciones establecidas en convenios internacionales, particularmente en la Convención de Caracas, que contempla la protección de personas.

“La naturaleza del asilo y la naturaleza del refugio, si ustedes revisan la Convención de Caracas, tiene que ver con la integridad de una persona”, señaló.

Asimismo, explicó que México mantiene una política de reserva respecto a los casos particulares de asilo, tanto cuando concede como cuando rechaza una solicitud.

“México no se pronuncia ni cuando da, ni cuando rechaza, tampoco se pronuncia sobre temas específicos y de manera pública, porque evidentemente va en contra del espíritu de la convención”, sostuvo.

Espera que no se afecten las relaciones diplomáticas

Consultado sobre si la decisión de otorgar asilo a Beller podría generar dificultades en las relaciones entre ambos países, Sosa expresó su deseo de que esto no ocurra.

“Esperamos que no”, respondió.

El diplomático recordó que las relaciones internacionales abarcan diferentes ámbitos, entre ellos asuntos consulares, migratorios, culturales y de cooperación.

También evitó emitir una opinión sobre la administración de justicia en Bolivia, al considerar que se trata de un asunto interno del país.

“No puedo yo pronunciarme sobre temas de política interna”, afirmó.

Salvoconducto continúa bajo evaluación

La Embajada de México comunicó oficialmente el 4 de noviembre que concedió asilo diplomático a Nadia Shirley Beller Delgadillo y solicitó al Gobierno boliviano el correspondiente salvoconducto para permitir su salida del país.

Sin embargo, la Cancillería boliviana informó que el pedido continúa bajo evaluación de las instituciones competentes, conforme a la legislación nacional y las obligaciones internacionales.