Diputada Bilbao rechaza salvoconducto para Nadia Beller

Las diputadas Claudia Bilbao y Lissa Claros expresaron este lunes 9 de noviembre sus cuestionamientos a la posible entrega de un salvoconducto a Nadia Beller, quien recibió asilo diplomático de México y permanece en la embajada de ese país en Bolivia.

Mientras Bilbao considera que Beller debe permanecer en territorio nacional para responder por sus actuaciones, Claros sospecha que su salida podría estar relacionada con un intento de cerrar las investigaciones sobre el argentino Fernando Cerimedo.

Bilbao pide que Beller rinda cuentas ante la justicia

La diputada Claudia Bilbao manifestó su rechazo a que se otorgue el salvoconducto solicitado por México y pidió que las autoridades esclarezcan las denuncias relacionadas con Beller antes de permitir su salida.

“Ojalá que no le otorguen. Espero que no le entreguen el salvoconducto”, manifestó.

Bilbao también cuestionó las presuntas vinculaciones políticas y económicas de la abogada con anteriores administraciones gubernamentales y planteó que se investigue su patrimonio.

“Ella tiene que decir aquí en Bolivia por qué se infiltraba en todos los gobiernos. Habría que revisar hasta sus fortunas, hay que revisar a sus parientes”, afirmó.

Las declaraciones corresponden a cuestionamientos de la legisladora y no constituyen conclusiones de una investigación judicial.

Claros sospecha que buscan silenciar el caso Cerimedo

Por su parte, la diputada opositora Lissa Claros expresó sus sospechas sobre las razones por las que se estaría facilitando la salida de Beller del país.

La legisladora consideró que la concesión del salvoconducto podría estar vinculada con un supuesto intento de impedir que continúen las investigaciones relacionadas con Fernando Cerimedo.

“Yo creo que con el tema Cerimedo están intentando silenciar el caso y por eso es que están intentando darle el salvoconducto. ¿Para qué? Para que puedan tapar este caso definitivamente”, cuestionó.

Claros también reclamó que se esclarezca el contenido de las grabaciones atribuidas al argentino y las posibles irregularidades mencionadas en ellas.

“Más de mil audios, al parecer, y no se ha hecho hasta el día de hoy una investigación como corresponde”, sostuvo.

La diputada cuestionó que las revelaciones sobre Cerimedo no hayan derivado, a su criterio, en resultados suficientes de las investigaciones.