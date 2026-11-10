"Mar Oscuro", el thriller paceño que explora los límites del cine y la supervivencia urbana

"Mar Oscuro", la obra del cineasta boliviano Andrés Julián Mamani Osorio galardonada con el Premio Eduardo Abaroa 2025 en la categoría Arte Audiovisual (Profesional), se presenta como una nueva propuesta de la cinematografía independiente local. Con una narrativa que transita entre la ficción, el thriller, la docuficción y el cine de autor, la película se adentra en un relato denso y reflexivo ambientado en las calles de La Paz.

Retrato de una ciudad y sus tensiones

Con una duración de 44 minutos y clasificada para mayores de 16 años, la cinta entrelaza dos recorridos paralelos: el de un joven que intenta sobrevivir a una noche cargada de traiciones en una urbe cada vez más peligrosa, y el de un cineasta que, al filmarlo, busca otorgarle sentido a su propia existencia.

Ambas miradas se contaminan mutuamente para revelar heridas asociadas a la infancia, la madurez forzada y la constante necesidad de afecto. A lo largo del filme, la memoria histórica boliviana emerge como un eco persistente que dialoga con el presente, empujando al creador a confrontar sus propios límites.

"Un joven intenta sobrevivir a una ciudad que cada vez se vuelve más peligrosa, mientras un cineasta busca confrontar los límites de su obra y de sí mismo", destaca su director sobre el hilo conductor de la trama.

Un hombre mira hacia arriba en una escena de “Mar Oscuro”, el thriller paceño de Andrés Julián Mamani Osorio.

Una producción colectiva con sello universitario

Producida por Volátil Estudios y respaldada por el Cluster Audiovisual de La Paz, "Mar Oscuro" destaca por su modelo de producción recursivo y colectivo. El equipo técnico está integrado principalmente por las primeras generaciones de la Carrera de Cine de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Elenco principal: Marcelo Huarachi Gemio, Tania Quiroz Montecinos, Eddy Lopez Navia, Rodrigo Vasquez Padilla y Nataniel Mamani Chura.

Dirección de Fotografía: Ana Piroska y Bismarck Luna.

Diseño y Postproducción de Sonido: Andrés Villegas Jorge (Sonido directo/Post), Edgar Ascarrunz - Hexcode Post House (Color) y Sergio Laure (Mezcla y máster).

Banda Sonora Original: Compuesta por Arcil Lacunza bajo el sello Astral Records.

El equipo de filmación de “Mar Oscuro” posa junto a parte del equipo técnico y una claqueta.

Su director, Andrés Julián Mamani Osorio, es un creador paceño emergente enfocado en proyectos de impacto político y cultural. Con formación en la UMSA, Mamani ha sido becado en laboratorios internacionales de guion como LAB GUION (Colombia, 2023) y MARIETA (Brasil, 2026).

Tras la obtención del galardón otorgado por el Viceministerio de Culturas, Turismo, Folklore y Gastronomía, la cinta llegará por primera vez a la pantalla grande. La primera proyección pública se llevará a cabo el martes 24 de noviembre a las 19:00 en el Cine Teatro 6 de Agosto.

Para obtener más información sobre las entradas y detalles de la función, el público puede acudir al stand de Color Fuego (Calle Loayza N° 118, a media cuadra del Prado) o comunicarse vía WhatsApp al número 76525919.

Afiche promocional de “Mar Oscuro”.