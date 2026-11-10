Videos revelan el robo a tres comercios en Equipetrol

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que delincuentes violentó los cristales blindex de tres establecimientos comerciales en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz, para llevarse dinero en efectivo y diversa mercadería.

Las imágenes captadas evidencian con claridad la velocidad y soltura con la que operaron los antisociales durante el atraco nocturno.

Ante esta situación, las víctimas denunciaron que los atracos bajo esta modalidad se han vuelto una constante cotidiana que amenaza la continuidad de sus emprendimientos.

Por esta razón, los propietarios afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades policiales para que ejecuten patrullajes continuos y refuercen la seguridad en el sector.