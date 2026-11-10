Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Policial

Videos revelan el robo a tres comercios en Equipetrol

Imágenes de videovigilancia muestran cómo los delincuentes forzaron el ingreso a los negocios para llevarse dinero y mercadería.

Ximena Rodriguez

09/11/2026 20:03

Agregar Reduno en
Personas ingresan a un local comercial durante un robo en Equipetrol
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que  delincuentes violentó los cristales blindex de tres establecimientos comerciales en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz, para llevarse dinero en efectivo y diversa mercadería.

Las imágenes captadas evidencian con claridad la velocidad y soltura con la que operaron los antisociales durante el atraco nocturno.

Ante esta situación, las víctimas denunciaron que los atracos bajo esta modalidad se han vuelto una constante cotidiana que amenaza la continuidad de sus emprendimientos.

Por esta razón, los propietarios afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades policiales para que ejecuten patrullajes continuos y refuercen la seguridad en el sector.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados