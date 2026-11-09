¿Cuándo vuelven las lluvias? Este es el reporte para esta semana en Santa Cruz

El retorno de las lluvias a Santa Cruz arrancará desde el miércoles 11 de noviembre, afectando de manera sectorizada a distintas provincias del territorio departamental. De acuerdo al reporte de Luis Alpire, agrometeorólogo, el fenómeno responderá al ingreso de frentes húmedos desde la Amazonía y a la interacción entre las altas temperaturas y la humedad.

Las precipitaciones de intensidad moderada a fuerte comenzarán ese miércoles en la Chiquitania, los Valles cruceños y las provincias Obispo Santistevan, Sara e Ichilo, además de lluvias dispersas en Cordillera. Por su parte, sectores como Andrés Ibáñez y Warnes registrarán chubascos y lluvias dispersas recién a partir del jueves.

Antes del arribo del agua, los vientos del sur de hasta 40 km/h se mantendrán únicamente hasta este lunes 9 de noviembre sin mayores alteraciones climáticas. Sin embargo, a partir del martes 10 se producirá un viraje hacia corrientes provenientes del norte que acelerarán el ascenso del termómetro.

La intensidad de las ráfagas del norte alcanzará los 60 km/h en Andrés Ibáñez, el Norte Integrado y Cordillera, haciéndose sentir con más fuerza el martes y el sábado. En tanto, las provincias de los Valles cruceños y la Chiquitania experimentarán vientos que bordearán los 50 km/h.

En paralelo al cronograma de precipitaciones, los registros térmicos alcanzarán picos elevados en diversas zonas del departamento. La Chiquitania encabezará las marcas del calor con una máxima de 37 °C y una mínima de 19 °C.

En la provincia Cordillera el termómetro oscilará entre los 16 °C y 36 °C, mientras que el Norte Integrado registrará 35 °C y Andrés Ibáñez llegará a los 34 °C. Por su parte, los Valles cruceños mantendrán los valores más bajos con mínimas de 9 °C y máximas de 30 °C.

La combinación entre los frentes húmedos y las elevadas temperaturas desencadenará una fuerte sensación de sofocación en la región. A partir del miércoles 11 de noviembre, el impacto de las precipitaciones sobre la masa de aire caliente tornará el ambiente denso y caluroso.

El cielo se mantendrá en rangos de parcialmente cubierto a despejado, presentando variaciones con periodos nublados en las distintas zonas. Ante este panorama, se prevé una segunda mitad de semana marcada por la inestabilidad atmosférica y el bochorno en todo el departamento.