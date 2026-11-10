Gobernación cuestiona paro de maestros urbanos y defiende cambios en la educación

Desde la Gobernación cuestionaron el paro de 48 horas del Magisterio Urbano y expresaron su rechazo a la resistencia del sector frente a la propuesta de descentralización educativa.

El vocero de la institución, Rolando Schrupp sostuvo que las medidas de presión responden a preocupaciones sobre el pago de salarios y a una falta de comprensión de los cambios planteados.

Schrupp señaló que uno de los principales temores de los maestros es que la transferencia de responsabilidades afecte el cumplimiento de sus salarios. “Su gran miedo es que no se les vaya a pagar. Entonces, al final, todo viene parte del mismo cambio estructural que se está planteando”, afirmó.

El representante de la Gobernación explicó que la propuesta busca avanzar progresivamente hacia una mayor corresponsabilidad de los gobiernos departamentales en la educación.

“La educación es un tema muy, muy crítico en nuestro país, todos lo conocemos. Y se ha planteado que de a poco se vaya transfiriendo la corresponsabilidad con los gobiernos departamentales también hacia un 50-50 de la currícula educativa, por ejemplo”, manifestó.

Asimismo, Schrupp cuestionó la decisión de los maestros de recurrir al paro y consideró que la medida dificulta las posibilidades de negociación.

“Un paro es una forma tan violenta de no querer negociar nos parece que son las prácticas del pasado que tenemos que superar en términos que se pueden entender en este campo”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que el diálogo debe ser la vía para resolver las diferencias y pidió a los maestros revisar los alcances de la propuesta antes de asumir medidas de presión.