Lanzan convocatoria pública para elegir al director departamental del INRA

La Comisión Agraria Departamental (CAD) lanzó oficialmente una convocatoria pública para seleccionar postulantes al cargo de director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz.

El proceso busca promover la institucionalización del cargo mediante criterios de meritocracia, transparencia y coordinación entre los sectores vinculados a la problemática de la tierra.

Rolando Schrupp, vocero de la Gobernación cruceña, explicó que los postulantes serán presentados ante la dirección nacional del INRA, instancia que tendrá a su cargo la elección de la autoridad departamental. Señaló que este mecanismo pretende garantizar un proceso transparente y evitar posibles intereses particulares en la designación.

"Esto permite tener los mecanismos para que este no sea un proceso amañado ni que se tienda a buscar ningún beneficio, que es lo que se trata de reemplazar, sino buscar de verdad una meritocracia y una coordinación y acuerdo entre todos los sectores", manifestó Schrupp.

El vocero recordó que la CAD está conformada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, organizaciones sociales y organizaciones empresariales que tienen una vinculación directa con la temática agraria. Destacó que la participación de estos sectores responde a la importancia que tiene la administración de la tierra para el departamento.

Entre los requisitos establecidos para los postulantes se encuentra no tener militancia partidaria, además de no registrar antecedentes penales ni antecedentes por violencia doméstica.

Con esta convocatoria, la CAD busca impulsar la designación de una autoridad departamental del INRA mediante un procedimiento público.