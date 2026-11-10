Concejo socializa Carta Orgánica en la Pampa de la Isla y recoge propuestas vecinales

La construcción de la nueva Carta Orgánica Municipal avanza con jornadas de socialización en los diferentes distritos de Santa Cruz de la Sierra.

En esta oportunidad, las actividades llegaron al distrito 6, en la zona de la Pampa de la Isla, donde autoridades municipales se reunieron con vecinos para presentar los lineamientos de la propuesta y escuchar sus demandas y sugerencias.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, explicó que estas jornadas buscan incorporar la participación ciudadana en la elaboración del documento, considerado un punto de partida para profundizar la autonomía y definir el funcionamiento del Gobierno Municipal.

“Estamos socializando nuestra Carta Orgánica, escuchando propuestas y demandas. Atrás se tiene que dejar el pasado, el oscurantismo, el abuso, todo lo malo que ha habido. Por eso esta nueva gestión está haciendo un contraste y una actuación totalmente distinta y antagónica. Ahora estamos recogiendo las propuestas ciudadanas, escuchando, construyendo juntos”, manifestó.

Entre los principales planteamientos que se busca incorporar en la Carta Orgánica está la defensa del patrimonio natural, además de la implementación de un gobierno abierto y digital.

La representante del Concejo señaló que estos mecanismos permitirán fortalecer la transparencia y facilitar el acceso de la población a la información sobre el manejo de los recursos públicos.

“Muchas veces los políticos hablan en nombre de la gente y gastan recursos económicos en nombre de la gente. La gente tiene que saber a dónde se está yendo su plata, a dónde se están yendo sus recursos”, sostuvo Nayar.

La socialización continuará en los 15 distritos municipales de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de acercar la propuesta a los vecinos, recoger sus observaciones e incorporar sus aportes en la construcción de la nueva Carta Orgánica.