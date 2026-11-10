“No me quieren por mi edad”: chef de 40 años de experiencia pide ayuda

Con más de 40 años de experiencia en la cocina, Freddy Coaquira atraviesa una difícil situación económica. Pese a su trayectoria como chef, asegura que no consigue trabajo debido a su edad y actualmente recolecta botellas y latas para obtener algunos ingresos y mantener a su familia.

Don Freddy vive en la zona de Bajo San Antonio, en dos pequeñas habitaciones junto a su hija y sus dos nietas, de uno y cuatro años. Ninguno de los dos adultos cuenta actualmente con una fuente laboral estable, por lo que deben buscar alternativas para cubrir sus necesidades básicas.

Su historia fue presentada en el sector Primero la Gente donde contó las dificultades que enfrenta para conseguir empleo y su deseo de volver a trabajar en lo que mejor sabe hacer: cocinar.

Perdió su empleo y asegura que lo rechazan por su edad

El hombre relató que se quedó sin trabajo después de más de 50 días de bloqueos y que, desde entonces, ha intentado conseguir una nueva oportunidad laboral sin obtener resultados.

Según explicó, en varios establecimientos le señalaron que ya es demasiado mayor para desempeñarse en una cocina.

“No me quieren por mi edad. Me dicen: ‘No, ya estás cansado, ya eres mayor. Aquí se hace harto’”, relató.

Don Freddy lamentó que sus años de experiencia no sean suficientes para conseguir empleo, pese a que todavía tiene la disposición y los conocimientos necesarios para continuar trabajando.

Recolecta botellas y latas para sobrevivir

Ante la falta de oportunidades, el chef recorre las calles en busca de botellas, latas y otros objetos que pueda vender para conseguir algo de dinero.

“Busco latitas y a veces me encuentro botellas de whisky etiqueta negra, que a veces cuestan 40 o 50 bolivianos con tapa”, contó.

Los ingresos que obtiene son limitados y deben alcanzar para cubrir la alimentación y otras necesidades de su hija y sus pequeñas nietas.

El hombre explicó que incluso comprar algunos alimentos y una garrafa de gas representa un gasto difícil de afrontar.

Sueña con instalar una pequeña cocina en su casa

Pese a las dificultades, don Freddy no pierde la esperanza de generar sus propios ingresos mediante la venta de comida.

Su objetivo es habilitar una pequeña cocina en su vivienda y preparar alimentos para llevar, aprovechando sus más de cuatro décadas de experiencia gastronómica.

Sin embargo, actualmente no cuenta con los utensilios ni con el capital necesario para comenzar.

“Quisiera armar mi cocina, pero tampoco tengo. Solo tengo una cocina nada más, no tengo garrafa. Tuve que vender mis garrafas, todo para pagar al banco”, explicó.

El chef señaló que necesita principalmente una garrafa, algunas ollas y un pequeño capital para comprar ingredientes y envases desechables.

¿Cómo ayudar a don Freddy?

Don Freddy hizo un llamado a la solidaridad de la población para conseguir los implementos necesarios que le permitan iniciar su emprendimiento o acceder a una fuente laboral.

“Si alguien me podía ayudar con una garrafa y unas cuantas ollas, y el resto, no sé cómo conseguir un pequeño capital para comprar platos desechables, que es comida para llevar nomás”, expresó.

Las personas que deseen colaborar con alimentos, utensilios de cocina, una garrafa o brindarle una oportunidad de trabajo pueden comunicarse al siguiente número:

74460521

Con el apoyo de la población, don Freddy espera volver a ejercer su profesión y generar los recursos necesarios para sacar adelante a su hija y sus nietas.