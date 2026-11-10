Cochabamba: Panificadores ratifican precio del pan de batalla a Bs 1 y la Intendencia anuncia controles

La comercialización del pan de batalla generó tensión e indignación en los centros de abasto de la ciudad tras confirmarse un incremento en su precio, alcanzando hasta 1 boliviano por unidad en variedades como la marraqueta y el toco especial. Mientras las autoridades municipales catalogan la medida como "arbitraria", los panificadores aseguran que la decisión responde al encarecimiento directo de los insumos en el mercado local.

Desde la Intendencia Municipal y la Jefatura de Defensa al Consumidor aclararon que ningún sector puede modificar de forma unilateral la lista de precios oficial sin la autorización explícita de las autoridades competentes.

"En nuestros centros de abasto, porque son sitios municipales, tiene que estar en 80 centavos y vamos a hacer el control de peso. En los otros sitios, eso es especulación. No se va a permitir que suba el pan y afecte el bolsillo de la canasta familiar sin ningún justificativo", advirtieron desde Defensa al Consumidor.

Las autoridades informaron que desplegarán operativos de fiscalización en los mercados para supervisar no solo la estabilidad del precio (0,80 Bs para el pan tradicional de batalla), sino también la calidad y el peso exacto del producto. Asimismo, instaron a entablar mesas de trabajo técnicas para analizar formalmente cualquier reajuste sin perjudicar a la población.

Panificadores defienden la medida y abren espacio al diálogo

Por su parte, la Federación de Panificadores de Cochabamba ratificó el precio de 1 Bs fijado durante un ampliado de emergencia el pasado fin de semana, descartando por el momento dar un paso atrás. Sin embargo, recalcaron su disposición de reunirse con el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para transparentar los números del sector.

El presidente del sector, José Mamani, rechazó las acusaciones de arbitrariedad y justificó el incremento por el alza sostenida en los insumos básicos. "No es una subida arbitraria o unilateral. Nosotros compramos el insumo, al igual que el ama de casa, de La Cancha. A ese precio compramos y nosotros lo elaboramos", aseveró Mamani.

"Estamos abiertos al diálogo el día y hora que nos convoquen. Si existe la posibilidad de estudiar la hoja de costos y hacérsela conocer, lo vamos a hacer, porque todo se ha evaluado de forma transparente y técnica", agregó el dirigente.

En un recorrido por puntos neurálgicos como el mercado Calatayud, se constató diferencias en los precios de comercialización. Mientras los panificadores independientes venden el pan de batalla, el francés y el de leche a 0,70 y 0,80 centavos, la marraqueta, el toco especial, las tortillas y el tradicional pan de Arani se expenden a 1 boliviano la unidad.

Esta brecha ha provocado masivas aglomeraciones de compradores en los puestos que mantienen precios bajos para amortiguar el impacto económico. Entre la ciudadanía predomina la preocupación e indignación por el alza. "Es mucho, imagínense para las mamás que tienen 3, 4 o 5 hijos; a un pesito ya es demasiado", expresó una vecina del sector. Otro comprador coincidió: "Para los que no tenemos trabajo es difícil conseguir dinero, no va a alcanzar para nada".

Se prevé que en las próximas horas las autoridades municipales y los representantes panificadores concreten una fecha de reunión para evaluar la hoja de costos y definir la tarifa oficial.