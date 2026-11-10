Padre e hijo aprehendidos con municiones se abstienen de declarar

Los dos hombres aprehendidos en Santa Cruz tras el hallazgo de equipamiento táctico y diverso material bélico en su inmueble decidieron abstenerse de declarar ante las autoridades. El operativo se realizó en un domicilio sobre la avenida Mutualista, donde se presume la comercialización ilegal de estos elementos.

Durante el registro de la propiedad, los efectivos policiales encontraron cartuchos de calibres 5.56, 9 y 38 milímetros, además de chalecos antibalas y uniformes de la institución verde olivo. De igual manera, se secuestraron equipos de radiocomunicación de largo alcance que podrían haber facilitado tareas operativas no autorizadas.

La relevancia del caso aumentó significativamente tras relacionar este hallazgo con el reciente asesinato registrado en la zona de Valle Sánchez. Informes preliminares señalan que los presuntos autores de dicho homicidio afirmaron haber comprado las municiones utilizadas en la vivienda intervenida.

Silencio de los sospechosos

Tras su traslado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, tanto el padre como el hijo optaron por acogerse al derecho constitucional al silencio.

Las indagaciones iniciales sugieren que el inmueble particular funcionaba como un centro clandestino de distribución de material policial y municiones variadas. El contingente de seguridad ingresó al lugar apoyado en labores de inteligencia previa que alertaron sobre movimientos sospechosos en la zona del tercer y cuarto anillo.

Definición del futuro legal

Actualmente, los investigadores se enfocan en identificar la procedencia de los proyectiles y rastrear a otros involucrados en este circuito de venta ilícita. Mientras tanto, se aguarda la imputación formal que presentará el Ministerio Público para definir la situación jurídica de ambos detenidos.